До 15 лет лишения свободы за взятки. Дело топ-менеджера "Газпром нефти" Антона Джалябова

Следственный комитет подозревает его в двух эпизодах получения взяток в 2020-2021 годах от руководителей подрядных организаций
Редакция сайта ТАСС
07:49
© Евгений Мессман/ ТАСС, архив

Заместителя председателя правления "Газпром нефти" Антона Джалябова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взяток.

ТАСС собрал основное о деле.

  • Его подозревают в двух эпизодах получения взяток от глав подрядных организаций в 2020-2021 годах.
  • По версии следствия, он, в частности, получил 28 млн рублей, на которые купил квартиру в Сочи.
  • Также ему передали катер стоимостью свыше 1,7 млн рублей.
  • СК считает, что Джалябов подписывал акты о приемке невыполненных работ.
  • Он обеспечивал их оплату, а также защищал подрядчиков от штрафов и неустоек.
  • Ему предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере.
  • Возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.
  • Джалябова доставили в Москву. Планируется, что меру пресечения ему изберут 27 февраля.
  • Антон Джалябов возглавлял филиал "Газпром инвест Надым" в 2020-2021 годах.
  • С марта 2021 по август 2023 года был гендиректором "Газпром добыча Ноябрьск".
  • В 2023-2024 годах занимал должность главного инженера "Газпром нефти".
  • С апреля 2024 года Джалябов стал зампредом правления "Газпром нефти".
 
