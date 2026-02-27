Статья
До 15 лет лишения свободы за взятки. Дело топ-менеджера "Газпром нефти" Антона Джалябова
Редакция сайта ТАСС
07:49
Заместителя председателя правления "Газпром нефти" Антона Джалябова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взяток.
ТАСС собрал основное о деле.
- Его подозревают в двух эпизодах получения взяток от глав подрядных организаций в 2020-2021 годах.
- По версии следствия, он, в частности, получил 28 млн рублей, на которые купил квартиру в Сочи.
- Также ему передали катер стоимостью свыше 1,7 млн рублей.
- СК считает, что Джалябов подписывал акты о приемке невыполненных работ.
- Он обеспечивал их оплату, а также защищал подрядчиков от штрафов и неустоек.
- Ему предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере.
- Возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.
- Джалябова доставили в Москву. Планируется, что меру пресечения ему изберут 27 февраля.
- Антон Джалябов возглавлял филиал "Газпром инвест Надым" в 2020-2021 годах.
- С марта 2021 по август 2023 года был гендиректором "Газпром добыча Ноябрьск".
- В 2023-2024 годах занимал должность главного инженера "Газпром нефти".
- С апреля 2024 года Джалябов стал зампредом правления "Газпром нефти".