Статья

До 15 лет лишения свободы за взятки. Дело топ-менеджера "Газпром нефти" Антона Джалябова

Следственный комитет подозревает его в двух эпизодах получения взяток в 2020-2021 годах от руководителей подрядных организаций

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС, архив

Заместителя председателя правления "Газпром нефти" Антона Джалябова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взяток.

ТАСС собрал основное о деле.