СК завел дело после падения льда с крыши на женщину в центре Петербурга

Дело завели за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования 56-летней женщины в результате падения льда с крыши дома на Разъезжей улице в центре Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка ведомства.

"По версии следствия, сотрудники ООО "ЖКС №2 Центрального района", ответственные за содержание и техническое обслуживание жилого фонда, допустили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Не были своевременно проведены работы по очистке кровли здания от снежно-ледяных образований и не обеспечены меры по предотвращению их падения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пострадавшая, на которую упала надедь, была госпитализирована 25 февраля. Полученные травмы расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).