Процесс об изъятии имущества экс-главы челябинского Роспотребнадзора отложили

Перерыв объявили до 6 марта

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Курчатовский районный суд Челябинска объявил перерыв до 6 марта в заседании по рассмотрению иска об обращении в доход государства имущества экс-руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова, который в феврале был задержан сотрудниками УФСБ России по региону по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Cуд приступил к рассмотрению искового заявления заместителя генпрокурора РФ <…> к руководителю управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области <…> Анатолию Семенову, членам его семьи и третьим лицам об обращении в доход государства имущества. <…> В судебном заседании объявлен перерыв до 10:00 (08:00 мск) 6 марта", - сказали в пресс-службе.

Со ссылкой на пресс-службу суда ТАСС сообщал, что процесс стартовал в закрытом режиме.

Со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры России 16 февраля ТАСС сообщал, что надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства имущество экс-руководителя на сумму свыше 400 млн рублей. Было установлено, что чиновник незаконно совмещал прохождение государственной службы с высокоприбыльной предпринимательской деятельностью, которую организовал в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. За счет полученных коррупционных доходов он приобретал элитную недвижимость и дорогостоящие автомобили.

В Генпрокуратуре уточнялось, что, в частности, речь идет о 6 квартирах, 3 жилых домах, 18 земельных участках, 12 нежилых помещениях общей площадью 25 тыс. кв. м на территории Москвы, Московской и Челябинской областей, а также 17 транспортных средствах.

Дело о мошенничестве

Со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Челябинска 13 февраля сообщалось, что сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области выявили признаки мошенничества в действиях Семенова. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

По версии следствия, сотрудники управления Роспотребнадзора проводили плановые и внеплановые проверки, при этом руководитель лоббировал интересы принадлежащих его родственникам коммерческих организаций, а также некоторых других. В отношении Семенова и ряда других фигурантов следственным органом УФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).