Подозреваемого в попытке убийства предпринимателя во Фрязине задержали

Задержанный пытался применить СВУ в автомобиле

Редакция сайта ТАСС

© Официальный канал СК России в Max/ ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали подозреваемого, пытавшегося убить предпринимателя, взорвав СВУ в автомобиле на ж/д переезде во Фрязине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Следственные органы ГСУ СК РФ по Московской области задержали жителя города Фрязино по подозрению в покушении на убийство предпринимателя, которое было совершено общеопасным способом, и "незаконном обороте взрывчатых веществ", говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что по результатам отработки круга лиц, с кем у потерпевшего были конфликты, установили жителя Фрязина, причастного к совершенному преступлению. Мужчину задержали на территории Ростовской области и доставили оперативные сотрудники ГУ МВД РФ по Московской области к следователю для проведения следственных действий.

10 февраля на железнодорожном переезде в городе Фрязино в автомобиле, в котором находился мужчина, произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате потерпевший получил осколочное ранение ноги. Следователями было осмотрено место происшествия, изъяты видео с камер наружного наблюдения, пластиковые и металлические части автомобиля для производства взрывотехнической экспертизы, а также иные предметы, имеющие значение для следствия. В ходе проведения первоначальных следственных действий установили, что взрывное устройство на дно автомобиля потерпевшего прикрепил мужчина ночью накануне произошедшего. Кроме этого, двумя неделями ранее этот же человек испортил колеса этой машины, сказали в областном ГСУ СК.