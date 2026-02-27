В Хабаровском крае завели дело из-за нарушения электроснабжения

Село Чумикан и входящее в его состав село Неран остаются без электричества четвертые сутки

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 27 февраля. /ТАСС/. Следователи завели дело о халатности из-за нарушения электроснабжения в селе Чумикан на севере Хабаровского края. Об этом сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Чумикан - административный центр Тугуро-Чумиканского района, поселение расположено на берегу Удской губы Охотского моря. В населенном пункте проживают около 1 тыс. человек.

"По факту отсутствия электроэнергии в селе Чумикан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Чумикан и входящее в его состав село Неран остаются без электричества четвертые сутки. Отключение произошло 23 февраля во время прохождения циклона со шквальным ветром. Остановился генератор на дизельной электростанции, которая обеспечивает электроэнергией оба поселения. По информации следователей, электричества нет в административных и жилых зданиях села, в детском саду, школе и интернате. По данным администрации района, социальные объекты и котельные работают в штатном режиме.

Хабаровский край с конца прошлой недели находился под влиянием циклона, сместившегося с территории Монголии. В крае несколько дней шел сильный снег, дул ветер, выпало до пяти месячных норм осадков, в Хабаровске и Николаевске-на-Амуре прошел переохлажденный дождь. Из-за непогоды не функционировал главный аэропорт региона в Хабаровске. Была ограничена работа аэропортов в населенных пунктах края, в некоторых обледенели взлетные полосы. Для автобусов закрывали ряд трасс, было нарушено энергоснабжение в населенных пунктах.