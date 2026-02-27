Суд оставил в силе признание Pussy Riot экстремистской организацией

Генеральная прокуратура ранее требовала признать панк-группу экстремистской организацией из-за акций в храме Христа Спасителя и на матче чемпионата мира по футболу 2018 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московский городской суд оставил без изменений решение Тверского суда Москвы о признании панк-группы Pussy Riot экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского суда.

"Административной коллегией Московского городского суда решение оставлено без изменения", - сказано в сообщении.

В декабре 2025 года Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией панк-группу Pussy Riot по требованию Генеральной прокуратуры. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ранее сообщалось что Генеральная прокуратура требовала признать панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией из-за акций в храме Христа Спасителя и на финальном матче чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве, а также за ряд других мероприятий с их участием.

15 сентября 2025 года Басманный районный суд заочно приговорил участниц группы Pussy Riot, обвиняемых в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, к срокам от 8 до 13 лет колонии.