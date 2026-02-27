В Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,5

Как сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр находился на расстоянии 26 км к юго-западу от города Кхулна

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в Бангладеш. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился на расстоянии 26 км к юго-западу от города Кхулна, где проживают более 1,3 млн человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

По сообщению агентства Reuters, подземные толчки ощущались и в столице страны Дакке.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.