В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Автобус столкнулся со стоящей грузовой машиной в Электростали, в результате три человека пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло на 111-м км автодороги "А-107". "По предварительной информации, водитель 1979 г. р., находясь за рулем автобуса марки "ЛиАЗ", не справился с управлением и совершил столкновение со стоящей на обочине дороги грузовой машиной с полуприцепом. В настоящее время трое пассажиров автобуса с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.