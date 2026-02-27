В Кировской области завели дело из-за плесени в школе после капремонта

Плесень распространилась из-за неисправности вентиляционной системы

КИРОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело из-за сообщений о распространении плесени в спортзале и учебных классах школы в городе Котельниче после капремонта, проведенного в здании в 2024 году. Об этом сообщил информационный центр СК России в Max.

"В сети Интернет сообщается о ненадлежащем содержании одного из образовательных учреждений в городе Котельниче Кировской области. Из-за неисправности вентиляционной системы в спортивном зале и учебных классах распространилась плесень. Несмотря на проведение в 2024 году капитального ремонта здания, дефекты устранены не были. В СУ СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Кировской области Юрию Леонидовичу Русанову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.