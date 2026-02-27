В городском округе Мелитополь отключили электроснабжение

Аварийно-восстановительные работы завершат до конца текущих суток

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Неисправность оборудования привела к отключению электроснабжения в городском округе Мелитополь. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Запорожской области.

"В городском округе Мелитополь зафиксировано отключение электроснабжения. Причины произошедшего - выход из строя высоковольтного оборудования. Профильные бригады работают в усиленном режиме для восстановления подачи электроэнергии в максимально сжатые сроки", - говорится в сообщении.

По прогнозам специалистов, аварийно-восстановительные работы завершатся до конца текущих суток.