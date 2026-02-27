Статья

Около 60 тыс. жителей без электричества. Последствия обстрела Белгорода

Повреждены объекты энергетической инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Порядка 60 тыс. жителей Белгорода остались без электричества в результате массированного ракетного обстрела энергетики города. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Ракетный обстрел ВСУ

В ночь на пятницу Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры.

По предварительным данным, пострадавших при обстреле нет.

Последствия

Порядка 60 тыс. жителей Белгорода остались без электричества.

Детские сады и школы переведены на резервную генерацию и будут работать.

В результате обстрела зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла, сообщил региональный оперштаб.

