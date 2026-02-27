Около 60 тыс. жителей без электричества. Последствия обстрела Белгорода
Редакция сайта ТАСС
08:23
Порядка 60 тыс. жителей Белгорода остались без электричества в результате массированного ракетного обстрела энергетики города. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Ракетный обстрел ВСУ
- В ночь на пятницу Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
- Повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры.
- По предварительным данным, пострадавших при обстреле нет.
Последствия
- Порядка 60 тыс. жителей Белгорода остались без электричества.
- Детские сады и школы переведены на резервную генерацию и будут работать.
- В результате обстрела зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла, сообщил региональный оперштаб.
Реакция
- Гладков сообщал, что в 09:00 мск он проведет заседание оперативного штаба.
- Во время заседания он заслушает, как идут восстановительные работы и сроки восстановления подачи электроэнергии.