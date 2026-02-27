ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Около 60 тыс. жителей без электричества. Последствия обстрела Белгорода

Повреждены объекты энергетической инфраструктуры
Редакция сайта ТАСС
08:23
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Порядка 60 тыс. жителей Белгорода остались без электричества в результате массированного ракетного обстрела энергетики города. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Ракетный обстрел ВСУ

  • В ночь на пятницу Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
  • Повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры.
  • По предварительным данным, пострадавших при обстреле нет.

Последствия

  • Порядка 60 тыс. жителей Белгорода остались без электричества.
  • Детские сады и школы переведены на резервную генерацию и будут работать.
  • В результате обстрела зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла, сообщил региональный оперштаб.

Реакция

  • Гладков сообщал, что в 09:00 мск он проведет заседание оперативного штаба.
  • Во время заседания он заслушает, как идут восстановительные работы и сроки восстановления подачи электроэнергии.
 
