В Поморье двух человек осудили за мошенничество на госконтрактах

Их приговорили к 3,5 года колонии

АРХАНГЕЛЬСК, 27 февраля. /ТАСС/. Мирнинский городской суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима директора коммерческой организации и начальника отдела материально-технического снабжения государственного учреждения за мошенничество и причинение материального ущерба Российской Федерации в лице Министерства обороны, сообщает суд.

"27 февраля 2026 года Мирнинский городской суд огласил приговор в отношении директора ООО "ТК" Гурматали Мурадова и должностного лица государственного предприятия Дмитрия Кудашкина, признав осужденных виновными в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения в особо крупном размере. Суд назначил фигурантам наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - указано в сообщении.

Суд установил, что в 2020 году фигуранты, чтобы похитить бюджетные средства, выделенные по госконтракту, подписали документы, содержащие заведомо ложные сведения о том, что они якобы поставили плодородный грунт на объект строительства.

Для оплаты государство направило 4,14 млн рублей, что повлекло причинение материального ущерба государству в лице Министерства обороны РФ на эту сумму. Преступление относится к категории тяжких.

Суд удовлетворил гражданский иск, заявленный военным прокурором гарнизона Мирный в интересах Российской Федерации в лице Министерства обороны Российской Федерации в счет возмещения имущественного вреда в размере 4,14 млн рублей, который должен быть взыскан с осужденных солидарно.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности ФСБ России.