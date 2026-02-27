ТАСС: в Пермском крае ищут пять пропавших туристов из Уфы на снегоходах
08:21
обновлено 08:36
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Группа туристов из пяти человек на снегоходах пропала в Пермском крае, на их поиски направлены спасатели. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"Сегодня утром утеряна связь с группой туристов на снегоходах. Пять человек перестали выходить на связь в районе Плато Кваркуш", - сказал собеседник агентства. По его словам, на поиски выдвинулись спасатели.
Представитель оперативных служб также рассказал, что эта группа самостоятельно выдвинулась из Уфы в деревню Золотанка в Пермском крае. Там они оставили машины и на снегоходах ушли в Избу Иванова плато Кваркуш, обещав вернуться к вечеру.
С туристической базы Кваркуш к Избе Иванова направлен экипаж для проверки. Расстояние составляет порядка 30 км.