В Уфе 3 марта рассмотрят дело рэпера Face об уклонении от обязанностей иноагента

Минюст внес Face в реестр иноагентов в апреле 2022 года

Иван Дремин (Face) © Сергей Савостьянов/ ТАСС

УФА, 27 февраля. /ТАСС/. Судебный участок №7 по Кировскому району Уфы 3 марта приступит к рассмотрению дела рэпера Face (настоящее имя Иван Дремин, внесен в РФ в перечень иноагентов) об уклонении от обязанностей иноагента, следует из картотеки суда.

"Судебное заседание - 3 марта 2026 года в 14:00", - указано в карточке дела.

Ранее Кировский районный суд Уфы направил дело музыканта для рассмотрения по подсудности мировому судье судебного участка №7 по Кировскому району Уфы.

Минюст внес рэпера Face в реестр иноагентов в апреле 2022 года. Тогда же, согласно открытым данным, он покинул Россию. В отношении музыканта было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), Дремин был объявлен в межгосударственный розыск. В декабре 2025 года суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.