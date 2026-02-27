"ЛизаАлерт": пропавшие в Прикамье туристы должны были вернуться 24-25 февраля

Координаторы поисково-спасательного отряда обрабатывают заявку

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Группа из пяти туристов, пропавших в Пермском крае, должна была вернуться 24-25 февраля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Пермском крае.

"В 13:08 (11:08 мск - прим. ТАСС) к нам поступила заявка о том, что туристы в Красновишерском округе должны были вернуться 24-25 февраля, но не вернулись, заявлено пять человек. Заявка сейчас обрабатывается координаторами, уточняется информация, это займет определенное время, только потом приступят к поискам", - отметили в пресс-службе.