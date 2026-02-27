В Прикамье группа туристов на снегоходах не выходит на связь

Туристы выезжали на плато Кваркуш и сбились с маршрута

ПЕРМЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Незарегистрированная группа из пяти туристов, которых ищут в Красновишерском округе в Прикамье, выезжала на плато Кваркуш, сбилась с маршрута и не выходит на связь. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

"Незарегистрированная группа из пяти человек на снегоходах сбилась с маршрута. Они выехали в район плато Кваркуш, Дом Иванова, и не вернулись на точку сбора в установленную дату. На связь не выходят", - отмечается в сообщении.