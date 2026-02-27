Пропавшая в Пермском крае группа туристов не была зарегистрирована

Спасатели ищут их в районе Красновишерского муниципального округа, где с ними была потеряна связь

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Группа туристов на снегоходах, которая перестала выходить на связь в Пермском крае, не была зарегистрирована. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Группа не была зарегистрирована", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что спасатели ищут пропавших туристов в районе Красновишерского муниципального округа, где с ними была потеряна связь. "Всего привлечены 31 человек и 16 единиц техники. Также к месту следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России", - добавили в ведомстве.