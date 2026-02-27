В Челябинске установили 19 несовершеннолетних, которые напали на двух подростков

По версии следствия, фигуранты действовали группой лиц, используя малозначительный повод

ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Челябинске установили 19 несовершеннолетних, которые, по версии силовиков, напали 23 февраля на двух 15-летних подростков в Ленинском районе города. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного полицейского главка.

"Сотрудниками полиции установлены 19 несовершеннолетних участников инцидента, произошедшего в Ленинском районе города Челябинска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что их установили в рамках уголовного дела, возбужденного СК по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По версии следствия, фигуранты действовали группой лиц, используя малозначительный повод, напали на двух 15-летних граждан и причинили им телесные повреждения.