В Кузбассе осудили экс-чиновника за мошенничество и получение взятки

Бывшего начальника управления городского развития Киселевского городского округа приговорили к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в 1,5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 27 февраля. /ТАСС/. Суд в Кузбассе приговорил бывшего начальника управления городского развития Киселевского городского округа к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в 1,5 млн рублей за мошенничество при покупке жилья для детей-сирот и получение взятки. На имущество осужденного общей стоимостью 48 млн рублей наложен арест, сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 1,47 млн рублей, а также лишением права занимать определенные должности на 5 лет. Помимо этого, суд удовлетворил исковые требования представителя потерпевшего и обязал осужденного возместить в бюджет причиненный преступлением ущерб", - сообщили в следственном управлении.

Мужчина признан виновным в совершении 62 фактов преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и преступления по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Установлено, что в 2019-2020 годах чиновник в составе организованной группы с другим чиновником и риелтором реализовал преступную схему при покупке жилья для муниципальных нужд. Фигуранты проводили аукционы без анализа рынка, что позволяло приобретать квартиры по завышенным ценам. В результате махинаций было приобретено 69 квартир, из которых 50 - для детей-сирот. Ущерб бюджету превысил 37 млн рублей.

"Кроме того, за общее покровительство риелтор передал чиновнику взятку в виде автомобиля стоимостью около 300 тысяч рублей. В ходе следствия также был выявлен дополнительный эпизод противоправной деятельности, связанный с нарушениями при заключении контракта на ремонт теплотрассы на 3 млн рублей. Благодаря совместной работе следователей СК России с коллегами из УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД России по региону преступная деятельность была пресечена. С целью возмещения ущерба на имущество фигурантов общей стоимостью порядка 48 млн рублей наложен арест", - добавили в следственном управлении.

В прокуратуре Кузбасса уточнили, что автомобиль, полученный бывшим чиновником в качестве взятки, конфискован в доход государства. Экс-начальница управления муниципального заказа по ремонту и строительству в городе Киселевске Кемеровской области ранее была приговорена к восьми годам колонии, риелтор объявлен в международный розыск.