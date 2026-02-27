В Прикамье в поисках пропавших туристов задействовали вертолет

ПЕРМЬ, 27 февраля. /ТАСС/. В Прикамье пропавшую группу туристов ищут с высоты при помощи вертолета. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.

"В зоне поисков задействованы сотрудники МЧС России, правоохранительные органы, спасатели пермской краевой службы спасения, аварийно-спасательные формирования близлежащих округов, волонтеры. В данный момент задействован вертолет для поисков с высоты", - отмечается в сообщении.