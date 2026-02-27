В Вологде арестовали экс-директора казенного учреждения "Ритуал"

Мужчину обвиняют в получении крупных взяток

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вологодский городской суд заключил под стражу бывшего директора казенного учреждения "Ритуал", обвиняемого в получении крупных взяток. Они передавались за выделение мест под захоронение на территории Козицинского кладбища Вологды, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Рассмотрено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в отношении 38-летнего бывшего директора казенного учреждения "Ритуал". Рассмотрев представленные материалы, суд постановил: избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 24 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.

Экс-руководитель учреждения подозревается в том, что, действуя в составе преступной группы с бывшим директором муниципального унитарного предприятия "Ритуал-спецслужба" и вологодским предпринимателем, в период с сентября 2024 года по декабрь 2025 года под видом оказания ритуальных услуг получил взятки за выделение мест под захоронение на территории Козицинского кладбища.

По данным фактам в отношении бывших должностных лиц и предпринимателя возбуждены уголовные дела по признакам составов трех преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном размере). Кроме того, в отношении бывшего директора предприятия "Ритуал-спецслужба" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В целях соблюдения тайны следствия ходатайство рассматривалось в закрытом порядке. Вопрос о мере пресечения в отношении остальных подозреваемых будет решен позднее, сообщили в суде.

В декабре прошлого года губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о недопустимых действиях ритуальной организации по захоронению погибшего воина спецоперации. Выяснилось, что на фоне существующего порядка бесплатного захоронения погибших участников СВО ритуальная организация брала плату с родственников за так называемые сопутствующие услуги. В связи с вскрывшимися фактами глава региона заявил о декриминализации всей похоронной сферы и передаче ее с 1 января 2026 года под контроль областного главного управления по похоронному делу. Позже глава Вологды Сергей Жестяников сообщил об увольнении руководителей ритуальных служб, где брали плату за похороны бойцов СВО.