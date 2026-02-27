В Курске при атаке БПЛА на автосервис погиб человек

Еще трое пострадали

КУРСК, 27 февраля. /ТАСС/. ВСУ при помощи БПЛА атаковали автосервис в Сеймском округе Курска. В результате один человек погиб, трое получили осколочные ранения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Беспилотник ВСУ атаковал территорию автосервиса в Сеймском округе. Один человек погиб - 25-летний сотрудник автосервиса. "Самые искренние соболезнования родным и близким", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Хинштейн добавил, что семье погибшего окажут всю необходимую поддержку. Еще трое мужчин, в том числе двое клиентов автосервиса, пострадали, они получили осколочные ранения. Им была оказазана первая помощь, пострадавших доставляют в Курскую областную больницу.

Хинштейн добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, там же находится глава Курска. По поручению губернатора на место выехал и.о. губернатора Александр Чепик.