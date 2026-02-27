На Украине предъявили обвинение экс-главе госслужбы по лекарствам

В частности, Роман Исаенко в ежегодных декларациях за 2022-2024 годы не указал информацию о доме в Киевской области, оформленном на родителей его жены

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение экс-главе Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Роману Исаенко.

"НАБУ и САП предъявили обвинение во внесении недостоверных сведений в декларации бывшему председателю Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками", - говорится в сообщении НАБУ в Telegram-канале.

В частности, по данным НАБУ, Исаенко в ежегодных декларациях за 2022-2024 годы не указал информацию о доме в Киевской области, оформленном на родителей его жены. "Однако детективы выяснили, что фактически домом пользовались чиновник и его жена", - добавили там.

В ноябре 2025 года НАБУ провело обыски в главном офисе учреждения и в кабинете Исаенко. После обысков Исаенко ушел на больничный. По данным источников, обыски могли касаться одного из фигурантов дела бизнесмена Тимура Миндича. Тогда же комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы начала дисциплинарное производство в отношении Исаенко. В январе Кабмин Украины отправил Исаенко в отставку.