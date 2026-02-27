Пострадавшие в ДТП на Ставрополье дети находятся в состоянии средней тяжести

Одному ребенку оказали помощь амбулаторно

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. На Ставрополье четверо детей и водитель, пострадавшие в результате ДТП с минивэном, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Юрий Литвинов.

"Взрослый пациент и четверо детей госпитализированы в травматологическое отделение. Состояние госпитализированных оценивается медицинским персоналом как средней степени тяжести. В настоящее время им проводятся все необходимые лабораторно-инструментальные исследования и лечебные мероприятия, направленные на стабилизацию состояния. Одному ребенку оказана помощь амбулаторно", - говорится в сообщении.

ДТП с минивэном, перевозившим детей из Нальчика на соревнования по дзюдо в Астрахань, произошло на Ставрополье утром 27 февраля. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе пять детей. Прокуратура региона проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.