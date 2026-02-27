В Приамурье золотодобытчик нанес ущерб водному объекту

Ущерб превысил 7 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Золотодобывающее предприятие в Амурской области сбрасывало в водный объект неочищенные технологические воды, ущерб от этих действий превысил 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

"Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов министерства природных ресурсов Амурской области провела выездную проверку исполнения золотодобывающими предприятиями требований законодательства об охране окружающей среды. Установлено, что на момент проверки ООО "Горизонт" осуществляло добычу россыпного золота в долине реки Сивагли. При этом на территории отсутствовали очистные сооружения - отстойники, технологические воды без очистки сбрасывались в водный объект, ущерб превысил 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что предприятие привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией), ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов), ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования), ч. 1 ст. 8.48 КоАП РФ (несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания). Сумма штрафов составила 425 тыс. рублей, они полностью выплачены. Предприятие прекратило деятельность.