Полиция Подмосковья показала подорванную СВУ машину предпринимателя во Фрязине

Подозреваемый рассказал, что был задержан транспортными полицейскими в Ростове-на-Дону

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МВД России по Московской области/ ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Полиция Подмосковья показала момент задымления автомобиля предпринимателя на ж/ д переезде во Фрязине, а также результат ее подрыва самодельным взрывным устройством (СВУ).

На опубликованных пресс-службой ГУ МВД России по Московской области кадрах запечатлен момент, когда машина заезжает на переезд и начинает дымиться. Также показаны повреждения в автомобиле, которые были получены в результате взрыва.

Кроме того, на видео задержанный подозреваемый, пытавшийся с помощью СВУ убить предпринимателя, рассказал, что был задержан транспортными полицейскими в Ростове-на-Дону.

Инцидент произошел в начале февраля. На железнодорожном переезде во Фрязине в автомобиле, в котором находился мужчина, произошел хлопок неустановленного устройства. В результате произошедшего водитель получил осколочное ранение голени и госпитализирован в медицинское учреждение. Было возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30 п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).