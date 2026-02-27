Главу благотворительного фонда "Дом с маяком" оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Сумма штрафа составила 45 тыс. рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы оштрафовал главу благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидию Мониаву на 45 тыс. рублей за посты в Telegram-канале, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мониава Лидия Игоревна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ), и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Мониава родилась в 1987 году в Москве, окончила журфак МГУ. В 2008-2011 годах была личным помощником директора фонда "Подари жизнь" Галины Чаликовой, в рамках этой деятельности занималась помощью детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями. В 2018 году Мониава создала фонд "Дом с маяком" для паллиативной помощи неизлечимо больным детям и молодым взрослым.