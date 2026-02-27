В Казани детей и педагогов отправляют в укрытие из-за ракетной опасности

В мэрии призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Воспитанников детских садов и учеников школ спускают в укрытия в Казани на фоне действия режима ракетной опасности. Об этом сообщили в мэрии города.

"В детских садах и школах дети спускаются в специально оборудованные защитные и безопасные зоны, где находятся под присмотром педагогов", - говорится в сообщении.

В мэрии призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, которые соответствуют режиму "Угроза атаки БПЛА".