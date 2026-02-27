В Оренбургской области объявили ракетную опасность
10:16
обновлено 10:44
ОРЕНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Ракетную опасность объявили на территории Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.
"Внимание! На территории Оренбургской области объявлена ракетная опасность. Будьте бдительны", - написал он, призвав следить за дальнейшими оповещениями от правительства области.
Также глава региона сообщил, что могут наблюдаться проблемы со связью.