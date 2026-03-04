Под Анапой вблизи частных домов обнаружили обломки БПЛА

Местные жители не пострадали

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 4 марта. /ТАСС/. Обломки беспилотников обнаружили на территории частных домов в селе под Анапой в Краснодарском крае, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"Обломки БПЛА обнаружили на территории четырех частных домов в анапском селе Супсех. Пострадавших нет. В одном случае поврежден забор, в остальных - незначительно облицовка дома, ступеньки, водосток и стеклопакет", - говорится в сообщении.

На местах работают оперативные и специальные службы.