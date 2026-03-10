В Якутии двоих мужчин осудили за использование рабского труда

Подсудимые, действуя совместно, умышленно поставили в рабскую зависимость и принуждали к труду двух мужчин

Редакция сайта ТАСС

© Официальный канал СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в Max/ ТАСС

ЯКУТСК, 10 марта. /ТАСС/. В Якутии два жителя Нюрбинского района признаны виновными в использовании рабского труда и приговорены к лишению свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил индивидуального предпринимателя к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его отец осужден к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, два жителя Нюрбинского района признаны виновными в использовании рабского труда двух лиц с применением насилия и угрозой его применения (п. "а", "г" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ). Следствием и судом установлено, что со 2 марта по 2 апреля 2025 года подсудимые, действуя совместно, умышленно поставили в рабскую зависимость и принуждали к труду двух мужчин 1971 и 1994 годов рождения.

Один из потерпевших, страдающий тяжелым психическим расстройством и находившийся в беспомощном состоянии, насильно содержался в неотапливаемом помещении бани, в коровнике, непригодном для жилья. Для принуждения к работе и устрашения его систематически избивали руками, ногами, веревкой и резиновой палкой, также заковывали наручниками и цепью к стойлу.

"В результате побоев мужчине причинены множественные переломы ребер и грудины, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести, а также многочисленные иные телесные повреждения. Второй потерпевший также подвергался насилию, психологическому давлению, угрозам расправой", - добавили в СК.

Труд потерпевших в фермерском хозяйстве по уходу за скотом был неоплачиваемым, условия содержания неудовлетворительными, медицинская помощь не оказывалась. О произошедшем стало известно, когда один из мужчин сумел выбраться с территории фермерского хозяйства и обратиться за помощью.