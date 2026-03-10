В Запорожской области из-за обстрелов ВСУ пострадали два человека

Пострадавшие получили множественные ранения

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. В прифронтовых районах Запорожской области в результате атак ВСУ двое мужчин получили ранения. Один из них доставлял продукты, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Ранее он заявил об 11 пострадавших мирных жителях за сутки.

"В Пологовском муниципальном округе в результате атаки БПЛА противника на гражданский автомобиль пострадал мужчина 1986 года рождения. А в Васильевском муниципальном округе на автомобильной дороге при обстреле пострадал мужчина 1995 года рождения, доставлявший продукты питания", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что оба пострадавших получили множественные ранения, они в тяжелом состоянии. Мужчины доставлены в больницу.