В Приморье мальчик толкнул одноклассника под колеса автомобиля

Пострадавший получил ссадины

Редакция сайта ТАСС

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ВЛАДИВОСТОК, 22 апреля. /ТАСС/. Мальчик в Приморье толкнул одноклассника под проезжающий рядом автомобиль, после совершенного наезда водитель скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

"21 апреля в районе липовецкой школы №2, расположенной по адресу: улица Пушкина, дом 5 в поселке Липовцы Октябрьского округа, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 8-летнего мальчика, оказавшегося на проезжей части дороги после того, как его толкнул одноклассник. После ДТП водитель скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пострадавший получил ссадины. Личность водителя устанавливается. Возбуждено административное расследование по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния) и по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего).

"Ответственность грозит и родителям ребенка, который толкнул одноклассника. В обязательном порядке материалы будут направлены председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения дела по вопросу ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию сына", - заключили в ведомстве.