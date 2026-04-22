СК показал кадры задержания замгендиректора парка "Патриот"

Виталия Мелимука обвиняют в получении взятки на сумму 18 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

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© Официальный канал СК России в Max/ ТАСС

ТАСС, 22 апреля. Следственный комитет России опубликовал видео задержания заместителя генерального директора парка "Патриот" Виталия Мелимука, которого обвиняют в получении взятки на сумму 18 млн рублей.

По данным ведомства, военные следственные органы ведут уголовное расследование в отношении Мелимука, занимавшего должность заместителя гендиректора ФГАУ "Центральный парк «Патриот»" Минобороны России и отвечавшего за эксплуатацию и материально-техническое обеспечение. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигурант дела задержан, а суд, рассмотрев ходатайство следствия, постановил заключить его под стражу.