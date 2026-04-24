В больнице в Симферополе пациентка напала на врача

Он получил травму лица

Редакция сайта ТАСС

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Пациентка напала на заведующего отделением в одной из больниц Симферополя, врач получил травму лица. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю в "Максе".

"Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по информации из социальных сетей о нападении пациентки на врача в одной из симферопольских больниц. В интернет-пространстве сообщается, что одна из пациенток, обратившаяся за помощью в медучреждение, вела себя агрессивно. В ответ на замечание, сделанное ей заведующим отделением больницы, женщина применила физическую силу. Медработнику были причинены травмы лица", - говорится в сообщении.

Когда произошел инцидент, не сообщается.