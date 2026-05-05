В Курской области за сутки сбили 95 беспилотников ВСУ
КУРСК, 5 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 14 раз обстреляли из артиллерии отселенные районы Курской области за прошедшие сутки, сбиты 95 беспилотников ВСУ. Погибших и пострадавших в результате атак нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Всего в период с 09:00 [мск] 4 мая до 09:00 [мск] 5 мая сбито 95 вражеских беспилотников различного типа. 14 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 3 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал он в "Максе".
Губернатор рассказал, что результате атак в селе Малеевка Льговского района сгорела кровля недействующего сельского клуба. В селе Калиновка Хомутовского района в результате падения БПЛА загорелась крыша сарая, в Щекине Рыльского района повреждено остекление в квартире и автомобиль.