В Свердловской области произошел крупный пожар

Горят здания предприятия на площади 4 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Крупный пожар тушат на территории деревообрабатывающего предприятия в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Происходит горение двух складских и бытового зданий, двух зданий автосервисов и готовой продукции, складированной на открытой территории деревообрабатывающего предприятия в промышленной зоне по адресу: Дегтярск, Объездная дорога, 6б", - сказали в министерстве.

По данным МЧС, угрозы распространения огня на жилой сектор нет. К тушению привлечены порядка 50 человек и 18 единиц техники.

Позже в министерстве сообщили, что площадь пожара выросла до 4 тыс. кв. м, возгорание локализовано.

В новость внесены изменения (15:15 мск) - добавлена информация о локализации пожара.