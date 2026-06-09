Главреду Telegram-канала "Сапа" Алине Джикаевой продлили арест до 12 июля

Ее обвиняют в даче взятки в составе группы лиц сотруднику полиции за получение служебной информации

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражей главному редактору Telegram-канала "Сапа" Алине Джикаевой, обвиняемой в даче взятки в составе группы лиц сотруднику полиции за получение служебной информации, до 12 июля. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и продлить Джикаевой, обвиняемой по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц в крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражей сроком до 12 июля", - сказала судья.

По данным следствия, с июля 2020 года оперативный дежурный ДЧ УМВД России по Махачкале Шамсутдин Шамсутдинов, обвиняемый в поучении взятки, передавал журналистке, работающей продюсером в Telegram-канале Baza, сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Дагестана и Северной Осетии, содержащие персональные данные граждан. За переданные сведения с 2020 по 2025 год сотрудник МВД получил от Джикаевой более 250 тыс. рублей. В ходе обысков и допроса обвиняемая вину не признала, а сотрудник полиции дал признательные показания и был отправлен под домашний арест.

Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест Шамсутдину Шамсутдинову до 12 июля.

До 2023 года Джикаева работала в Telegram-канале Baza под руководством Глеба Трифонова, который обвиняется в трех эпизодах дачи взятки сотрудникам полиции за получение служебной информации. Замоскворецкий суд Москвы продлил ему домашний арест до 20 июня. Следствие устанавливает его сопричастность к совершению преступления.