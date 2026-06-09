В Харькове произошла серия взрывов

В Харьковской области действует воздушная тревога

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Ранее сообщалось о трех взрывах в Харькове в течение примерно получаса.

В Харьковской области действует воздушная тревога.

Позже издание сообщило о новом взрыве в городе. Подробности не приводятся.

Позднее "Общественное. Новости" заявило, что в третий раз в течение примерно 40 минут произошел еще один взрыв.

В новость внесены изменения (21:33 мск) - добавлена информация о новом взрыве.​​​​​​