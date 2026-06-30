В ДТП в Бурятии погибли два человека

Еще трое пострадали

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 30 июня. /ТАСС/. Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с опрокидыванием легкового автомобиля в Бурятии. За рулем находилась женщина, не имеющая водительских прав, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"По предварительным данным, сегодня днем вблизи села Нижняя Иволга 37-летняя водитель автомобиля "Тойота Камри" не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП два пассажира (73-летний мужчина и 36-летняя женщина) от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель и еще два пассажира с травмами госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Установлено, что находившаяся за рулем женщина не имеет права управления транспортным средством. На месте аварии работают сотрудники полиции.