В ГСЧС объяснили, почему пятый день не могут потушить пожар в Чернобыльской зоне

Тушение осложняют сильный ветер и жара, заявила руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Тушение пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, которое продолжается уже пятые сутки, осложняют сильный ветер и жара. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

"Осложняют тушение пожара, во-первых, сильные порывы ветра, а во-вторых, в некоторые места возгорания пожарной технике сложно проехать. <...> Очень много зависит от природных факторов, от скорости распространения огня, от порывов ветра. Сильная жара - иногда спасателям приходится работать при +50 по Цельсию и выше", - сказала она в эфире телеканала "Новости Live".

Однако, утверждает Рубан, на данный момент необходимости в привлечении авиации нет. Как сообщают в Госагентстве по управлению зоной отчуждения, к ликвидации огня привлечены более 200 спасателей и порядка 60 единиц техники. Там заявляют, что радиационный контроль осуществляется в непрерывном режиме автоматизированной системой мониторинга. На данный момент превышения контрольных уровней мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не зафиксированы.

По данным украинских СМИ, пожары в зоне отчуждения начались 25 июня. К 27-28 июня распространение дыма и продуктов горения ощутили в Киеве. Местные метеорологи сообщили об ухудшении качества воздуха.