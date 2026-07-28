В Москве устанавливают обстоятельства ДТП с 17 пострадавшими
Редакция сайта ТАСС
28 июля, 09:50
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции работают на месте столкновения автобуса с деревом в Москве, обстоятельства устанавливаются. Об этом сообщили в столичной ГАИ.
"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на юге Москвы", - сказали в управлении.
По данным ГАИ, ДТП произошло около 10:30 на улице Академика Миллионщикова, в районе дома 1с2. "Водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево). В настоящее время медики осматривают пассажиров транспортного средства", - сказали в ГАИ. В оперативных службах ТАСС сообщили, что пострадали 17 человек, в том числе 2 детей.
В прокуратуре Москвы отметили, что надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств аварии.