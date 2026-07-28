В Москве устанавливают обстоятельства ДТП с 17 пострадавшими

Водитель автобуса не справился с управлением

Редакция сайта ТАСС

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© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции работают на месте столкновения автобуса с деревом в Москве, обстоятельства устанавливаются. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

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"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на юге Москвы", - сказали в управлении.

По данным ГАИ, ДТП произошло около 10:30 на улице Академика Миллионщикова, в районе дома 1с2. "Водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево). В настоящее время медики осматривают пассажиров транспортного средства", - сказали в ГАИ. В оперативных службах ТАСС сообщили, что пострадали 17 человек, в том числе 2 детей.

© Пресс-служба Дептранса Москвы/ ТАСС

В прокуратуре Москвы отметили, что надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств аварии.