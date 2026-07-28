Прокуратура выясняет обстоятельства ДТП с микроавтобусом в Видном

В автобусе находились 18 пассажиров

Редакция сайта ТАСС

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Видновская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП с участием рейсового микроавтобуса, в результате которого были госпитализированы два человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"По предварительным данным, 27 июля около 23 часов в г. Видном на пр-те Ленинского Комсомола водитель автобуса Mercedes Sprinter, следовавший по маршруту Москва (метро "Аннино") - Видное (мкр. Купелинка), совершил выезд на полосу встречного движения, после чего допустил наезд на бордюрный камень и опору уличного освещения", - говорится в сообщении ведомства.

В момент ДТП в автобусе находились 18 пассажиров. В результате аварии водитель автобуса и один пассажир госпитализированы с травмами различной степени тяжести, отметили в прокуратуре. "Видновская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП и даст оценку соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок", - отмечается в сообщении.

Как сообщили ранее в Министерстве здравоохранения Московской области, в ДТП пострадали 10 человек. Два человека госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.