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На юге Ростовской области объявляли беспилотную опасность

Жителей региона призывали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам
Редакция сайта ТАСС
28 июля, 10:18
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Беспилотная опасность объявлялась по южной части Ростовской области, следует из оповещения в приложении МЧС РФ.

"Объявлена беспилотная опасность по южной части Ростовской области", - говорится в сообщении.

Жителей региона призывали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Позже в приложении МЧС появилась информация об отмене беспилотной опасности. 

В новость внесены изменения (14:04 мск) - добавлена информация об отмене беспилотной опасности. 

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