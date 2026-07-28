На юге Ростовской области объявляли беспилотную опасность

Жителей региона призывали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам

Редакция сайта ТАСС

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Беспилотная опасность объявлялась по южной части Ростовской области, следует из оповещения в приложении МЧС РФ.

"Объявлена беспилотная опасность по южной части Ростовской области", - говорится в сообщении.

Жителей региона призывали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Позже в приложении МЧС появилась информация об отмене беспилотной опасности.

В новость внесены изменения (14:04 мск) - добавлена информация об отмене беспилотной опасности.