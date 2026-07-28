На юге Ростовской области объявляли беспилотную опасность
Редакция сайта ТАСС
28 июля, 10:18
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Беспилотная опасность объявлялась по южной части Ростовской области, следует из оповещения в приложении МЧС РФ.
"Объявлена беспилотная опасность по южной части Ростовской области", - говорится в сообщении.
Жителей региона призывали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
Позже в приложении МЧС появилась информация об отмене беспилотной опасности.
В новость внесены изменения (14:04 мск) - добавлена информация об отмене беспилотной опасности.