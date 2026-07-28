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Пострадали 17 человек. Что известно о ДТП с автобусом в Москве
Редакция сайта ТАСС
28 июля, 10:41
Автобус врезался в дерево на юге Москвы. В результате пострадали 17 человек, в том числе 2 детей, сообщили ТАСС в оперативных службах.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ДТП
- Автобус врезался в дерево в Коломенском проезде в Москве.
- Позже в ГАИ уточнили, что ДТП произошло около 10:30 на улице Академика Миллионщикова, в районе дома 1с2.
- Водитель автобуса не справился с управлением и наехал на препятствие.
- По улице Садовники перекрыли две полосы.
Пострадавшие
- По предварительным данным, пострадали 17 человек, сообщили ТАСС в оперативных службах.
- Уточняется, что 10 человек находятся в ГКБ имени С. С. Юдина, из них 2 детей.
- Еще семь человек осматривают медики скорой помощи.
Реакция и расследование
- Ситуация находится на личном контроле у генерального директора ГУП "Мосгортранс" Н. А. Асаула, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
- Мосгортранс связывается с пострадавшими, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь в оформлении документов для получения страховых выплат.
- Сотрудники полиции работают на месте столкновения автобуса с деревом в Москве, обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
- Причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя, сообщили ТАСС в оперативных службах. Позже в Мосгортрансе подтвердили эту информацию.