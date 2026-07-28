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Пострадали 17 человек. Что известно о ДТП с автобусом в Москве

Среди пострадавших двое детей

Редакция сайта ТАСС

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© Александр Щербак/ ТАСС

Автобус врезался в дерево на юге Москвы. В результате пострадали 17 человек, в том числе 2 детей, сообщили ТАСС в оперативных службах.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ДТП

Автобус врезался в дерево в Коломенском проезде в Москве.

Позже в ГАИ уточнили, что ДТП произошло около 10:30 на улице Академика Миллионщикова, в районе дома 1с2.

Водитель автобуса не справился с управлением и наехал на препятствие.

По улице Садовники перекрыли две полосы.

© Александр Щербак/ ТАСС

Пострадавшие

По предварительным данным, пострадали 17 человек, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Уточняется, что 10 человек находятся в ГКБ имени С. С. Юдина, из них 2 детей.

Еще семь человек осматривают медики скорой помощи.

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