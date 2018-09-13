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Суд продлил арест двум подозреваемым в создании экстремистской группы в Тульской области

Срок ареста продлили до 17 ноября

ТУЛА, 13 сентября. /ТАСС/. Суворовский районный суд продлил до 17 ноября срок ареста двум предполагаемым участникам экстремистской группы, выявленной в городе Суворове Тульской области. Об этом в четверг рассказала журналистам пресс-секретарь управления Судебного департамента в Тульской области Ольга Дячук.

"Постановлениями судьи Суворовского районного суда обвиняемым продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 ноября. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке", - сказала Дячук.

Ранее ТАСС сообщал, что Суворовский районный суд 19 июля арестовал двоих предполагаемых участников экстремистской группы на два месяца. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, задержанный ранее был активистом экстремистской структуры, запрещенной решением Майкопского районного суда Республики Адыгея в мае 2018 года. О личности женщины - второго фигуранта дела - информации пока не поступало.

В ходе обысков обнаружены и изъяты оборудование для съемок и монтажа пропагандистских роликов и листовки. В качестве свидетелей по делу привлечены около 20 человек.

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