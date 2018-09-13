Норвежская полиция нашла каяк, который мог принадлежать пропавшему соратнику Ассанжа

ТАСС, 13 сентября. Норвежская полиция нашла в море в области Нурланн складной каяк, который мог принадлежать пропавшему в Норвегии Арьену Кампхёйсу - специалисту по кибербезопасности и соратнику основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщило в четверг Норвежское телеграфное бюро.

Каяк модели Oru Kayak Coast XT был среди вещей, обнаруженных в море между населенными пунктами Фауске и Ронан, на них изначально указал местный рыбак. "У полиции есть информация, что Кампхёйс перед поездкой в Норвегию приобрел каяк такого типа, как был найден сейчас", - сказали в местном полицейском управлении.

Полиция считает, что Кампхёйс 20 августа сел на поезд из норвежского Будё до Ронана, сейчас она старается получить дополнительные сведения об этой поездке. Ранее полицейские сообщили, что сигнал телефона Кампхёйса был засечен 30 августа недалеко от Ставангера. Остается неизвестным, кто именно пользовался телефоном в тот момент.

Несколько недель назад полиция начала расследование по делу об исчезновении. Представитель полиции заявил, что правоохранительные органы не располагают сведениями о том, где может находиться Кампхёйс. По данным WikiLeaks, опубликованным в Twitter, мужчина, который проводил отпуск в Норвегии, покинул отель в городе Будё 20 августа. 22 августа он должен был вылететь из города Тронхейм в центральной части страны домой, в Нидерланды.

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