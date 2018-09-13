Замкомандира роты ДПС в Севастополе обвиняется в избиении своего подчиненного

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении замкомандира отдельной роты дорожно-патрульной службы в Севастополе по подозрению в избиении подчиненного, который неправильно припарковал патрульный автомобиль. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Севастополю.

По данным следствия, 12 мая у командира роты ДПС произошел конфликт с подчиненным - ему не понравилось, что инспектор дорожно-патрульной службы оставил патрульный автомобиль припаркованным около въезда на стоянку межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела. Замкомандира перепарковал машину, а инспектору сообщил, что служебную машину угнали и потребовал выдать ему служебное удостоверение. Получив от подчиненного отказ, замкомандира избил его руками и ногами.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командира отдельной роты дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по городу Севастополю, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия", - говорится в сообщении.

Следователи изучили видеозапись с нагрудного видеорегистратора инспектора, обстоятельства дела устанавливаются.

В пресс-службе УМВД по Севастополю пояснили ТАСС, что факт превышения полномочий со стороны полицейского был выявлен в рамках проверки службы безопасности городской полиции. "По результатам служебной проверки на сотрудника полиции наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. В связи с возбуждением в отношении него уголовного дела он отстранен от исполнения служебных обязанностей", - рассказали в полиции.

Кроме того, дисциплинарное взыскание грозит руководителям подразделения за недостатки в работе с личным составом.