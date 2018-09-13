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Сотрудники ОМОН обезвредили найденный вблизи санатория в Удмуртии артиллерийский снаряд

Боеприпас 1930 - 1940 годов выпуска обнаружили при проведении строительных работ

ИЖЕВСК, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ОМОН обезвредили артиллерийский снаряд, обнаруженный в 1,5 км от санатория "Чепца" в Глазовском районе Удмуртии. Об этом в четверг сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии.

"Боевой снаряд был без взрывателя, но содержал взрывчатое вещество, поэтому представлял опасность для жизни и здоровья окружающих. Взрывотехники ОМОН вывезли находку в безопасное место и уничтожили накладным зарядом", - говорится в сообщении.

Найденный боеприпас оказался артиллерийским снарядом калибра 76 мм 1930 - 1940 годов выпуска.

По данным пресс-службы, снаряд нашли при проведении строительных работ. До приезда взрывотехников место обнаружения было оцеплено, эвакуация жителей не потребовалась.

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