Суд установил Удальцову административный надзор на три года

"Суд постановил административные исковые требования начальника отдела МВД России по району Нагатинский Затон Москвы Петра Попова о наложении административного надзора Удальцову удовлетворить частично, установить срок надзора на три года", - огласил решение судья Хызыр Муссакаев.

Как говорится в материалах дела, Удальцову установлены следующие ограничения: ему необходимо являться два раза в месяц в отдел МВД по Нагатинскому Затону, запрещено без разрешения ОМВД посещать места публичных мероприятий и участвовать в них, покидать пределы Москвы. Если Удальцов неоднократно нарушит установленный ему административный надзор, ему может грозить наказание до одного года лишения свободы.

"Для меня совершенно очевидно, что этот иск направлен на максимальное ограничение моей общество-политической деятельности, которую я осуществляю в рамках закона", - сказал Удальцов в ходе заседания суда, назвав ранее составленные административные протоколы в отношении него сфабрикованными. После оглашения он заявил, что обязательно обжалует данное решение. "Он [Удальцов] дважды за год нарушил административное законодательство", - пояснил представитель МВД направление ходатайства, уточнив, что срок погашения судимости Удальцову установлен до 8 августа 2023 года.

Ранее супруга Удальцова Анастасия рассказала ТАСС, что ходатайство об установлении надзорных мер связано с тем, что в течение года после освобождения из колонии, где ее муж отбывал наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года, его дважды признавали виновным в совершении административных правонарушений. Удальцов освободился в августе 2017 года и после освобождения со стороны полиции за ним не было установлено административного надзора, уточнила ТАСС адвокат Удальцова Виолетта Волкова.

В сентябре 2017 года Тверской суд Москвы назначил Удальцову пять суток ареста, признав его виновным в организации несанкционированной акции "Антикапитализм-2017" (ст. 20.2. КоАП РФ). 14 августа Мещанский суд Москвы арестовал Удальцова на 30 суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").